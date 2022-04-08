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В Словакии раскритиковали правительство за поставки оружия Украине

Лидер словацкой оппозиции Фицо назвал безумием передачу Словакией Украине системы С-300

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Передача Словакией комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 Украине — это «чистое безумие». С такой критикой в адрес официальной Братиславы выступил бывший премьер-министр Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этим шагом премьер-министр Эдуард Хегер не только лишил Словакию «многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot», но и еще больше втянул страну в военный конфликт на Украине, «во имя американских интересов».

С ним согласился лидер оппозиционной партии «Голос» и экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини. «Очевидно, что разворачиваемые ныне комплексы Patriot не могут полностью заменить систему С-300. Мы призываем министра [обороны Словакии Ярослава] Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил», — заявил Пеллегрини.

Ранее стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе передала Украине советский зенитно-ракетный комплекс С-300. Передача системы противовоздушной обороны (ПВО) проходила в течение двух дней. Информацию подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Николай Чигасов
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