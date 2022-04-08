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Авиация ВКС России уничтожила 81 военный объект Украины

В Минобороны заявили о поражении авиацией и ракетными войсками 81 военного объекта Украины

Фото: РИА Новости

Российская авиация и ракетные войска поразили 81 военный объект Украины. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, из 81 пораженного ВКС объекта 2 являются пунктами управления, 9 — опорными пунктами войск, 59 — районами сосредоточения боевой техники ВСУ.

Согласно заявлению представителя военного ведомства, с начала операции вооруженными силами были уничтожены почти сто вертолетов и более 420 украинских беспилотников.

Ранее министерство обороны показало видео, запечатлевшее момент пуска «Калибров».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

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Валерий Розенберг
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