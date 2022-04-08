В российской школе учительница пообещала расстрелять учеников из автомата

В Краснодаре учительница математики пообещала расстрелять учеников за нерешенные задачи

Учительница математики в одной из школ Краснодара во время урока пообещала расстрелять учеников из автомата за то, что они не могли решить задачи. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает «Российская газета».

Несколько дней назад в социальных сетях были опубликованы записи разговора преподавателя с детьми. На записи, по утверждению мэрии Краснодара, женщина отчитывала школьников, говоря, что «взяла с собой автомат», а также о своем хорошем навыке стрельбы.

Отмечается, что номер школы, где произошел инцидент, пресс-служба не назвала.

«По информации департамента образования города, учительница, о которой идет речь в публикации, уволена», — добавили в пресс-службе администрации города.

Ранее в Нижнем Тагиле 26-летняя учительница в нетрезвом состоянии, находясь за рулем Mazda, четыре раза за день попала в аварию. Одну из них сняли на видео.