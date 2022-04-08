Бывшего российского полицейского осудят за миллионную взятку

В Ростове-на-Дону бывший полицейский предстанет перед судом за взятку в миллион рублей

Бывший полицейский предстанет перед судом в Ростове-на-Дону по делу о коррупции. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 сентября 2021 года старший оперуполномоченный отделения № 13 ОЭБиПК городского управления МВД получил взятку в размере миллиона рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров за отказ в возбуждении уголовного дела. После получения денег его задержали сотрудники ФСБ.

На время следствия фигуранта поместили в СИЗО. Позже его уволили из органов внутренних дел.

В середине марта сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в размере 300 тысяч рублей и вымогательство.