Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего российского полицейского осудят за миллионную взятку

В Ростове-на-Дону бывший полицейский предстанет перед судом за взятку в миллион рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший полицейский предстанет перед судом в Ростове-на-Дону по делу о коррупции. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 сентября 2021 года старший оперуполномоченный отделения № 13 ОЭБиПК городского управления МВД получил взятку в размере миллиона рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров за отказ в возбуждении уголовного дела. После получения денег его задержали сотрудники ФСБ.

На время следствия фигуранта поместили в СИЗО. Позже его уволили из органов внутренних дел.

В середине марта сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в размере 300 тысяч рублей и вымогательство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Словакия тайно поставила Украине свой единственный C-300
Посла Франции вызвали в МИД Польши
На Украине за поддержку российской спецоперации арестовали священника
Оценена эффективность работы в запрещенных в России социальных сетях
В российской школе учительница пообещала расстрелять учеников из автомата
Перечислены изменения в политике Франции при поражении Макрона на выборах
Макрон обвинил премьер-министра Польши в ненависти к евреям
Ведущий Первого канала перечислил основные правила долголетия
Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу
Россиянам назвали простые способы успешно пройти собеседование
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.