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Во Франции призвали противодействовать союзу России и Китая

Марин Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза между Россией и Китаем

Фото: Albert Gea / Reuters

В интересах Франции не допустить союза между Россией и Китаем, противодействовать политическому объединению этих держав. С таким призывом выступила кандидат в президенты Пятой Республики лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости.

«В интересах Франции - не допустить того, чтобы Россия бросилась в объятия к Китаю. В интересах Франции - сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира. Это стало бы большой проблемой для Франции», — заявила политик.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал власти США, НАТО и ЕС начать диалог с Россией, чтобы заняться проблемами безопасности и выработать сбалансированный механизм региональной безопасности. Он добавил, что каждая страна может независимо определять свою внешнюю политику и не стоит принуждать других занимать чью-то сторону.

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Николай Чигасов
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