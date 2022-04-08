Российские миллиардеры лишатся британских компаний из-за санкций

Bloomberg: попавшие под санкции Фридман и Авен пытаются продать британские активы

Крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» лишатся британских финтех-компаний FIBR Tech Ltd. и ANNA Money. Их совладельцы, включая российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана, попали под санкции и пытаются продать британские активы. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор FIBR Tech Биву Дас заявил, что компания привлекла консалтинговую компанию FRP Advisory для проработки плана по изменению структуры предприятия. Представитель ANNA Money сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о выкупе компании у бывших владельцев. Одним из предварительных условий сделки станет соответствие законодательству Великобритании и ЕС о санкциях. Компанию планируют продать не менее чем за 30 миллионов фунтов стерлингов (39 миллионов долларов). Стоимость FIBR агентство не называет.

FIBR Tech — онлайн-кредитор бизнеса с филиалом в Нидерландах. За время существования компания выделила более 20 миллионов евро малому и среднему бизнесу в Нидерландах и Великобритании. ANNA Money — фирма, помогающая малому бизнесу и фрилансерам контролировать финансы и налоги. Компании принадлежат люксембургскому холдингу ABH Holdings, который владеет Альфа-банком и пока не попал под санкции ЕС и США.

В конце февраля Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена на фоне ситуации на Украине. Фридман пожаловался на ограниченные суммы, контролируемые властями Британии, и «жизнь без излишка». Предприниматель вынужден убирать дом самостоятельно, потому что не может оплатить горничную.