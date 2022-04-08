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Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против России

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу

Фото: Pixabay

Европейский Союз (ЕС) опубликовал пятый пакет санкций против России. Как пишет РИА Новости, они вступили в силу.

В список очередного пакета санкций Евросоюза попали 216 физлиц, в числе которых бизнесмен Олег Дерипаска, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, бизнесмены Борис и Игорь Ротенберги.

Под ограничения попали АО «Объединенная двигателестроительная компания», концерн «Калашников» и ряд других промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также заморозил активы нескольких российских банков, в частности ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Банка «Открытие».

Ранее стало известно, что Европейский союз принял пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Марина Совина
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