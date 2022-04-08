Пилот оценил опасность сближения истребителя с летевшим в Москву самолетом

Пилот Сытник назвал сближение истребителя с пассажирским рейсом Белград — Москва опасным

Появление истребителя на километр ниже пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, является опасным сближением в воздухе. Этот маневр в разговоре с «Лентой.ру» оценил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Истребитель не имеет права летать по пассажирским трассам выше и ниже, потому что это нарушение режима использования воздушного пространства. Воздушное пространство делится для государственной авиации, для гражданской авиации и для военных, и если он попал на трассу — это является опасным сближением в воздухе и рассматривается как инцидент, поэтому претензии руководство страны и авиакомпания будут предъявлять той стране, чей это истребитель», — поделился пилот.

Он отметил, что из-за подобных нарушений происходят катастрофы. Сытник напомнил, что так, российский Ту-154 столкнулся с грузовым Boeing-757 США, в результате чего погиб 71 человек, из них 52 ребенка.

Инцидент с появлением истребителя в километре от пассажирского самолета авиакомпании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, произошел 6 апреля в российской воздушной зоне. По словам президента Сербии Александра Вучича, истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета и, очевидно, принадлежал НАТО. Он заявил, что страна запросит информацию по инциденту у России и НАТО.

