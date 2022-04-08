Вучич обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

Президент Сербии Вучич обратится в НАТО из-за истребителя близ рейса Белград — Москва

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент в воздухе произошел в среду, 6 апреля. Как рассказал Вучич, истребитель «больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета». «В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», — сказал он.

«Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Или это, может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился», — подчеркнул глава государства. По его словам, он поделился этой информацией с гражданами, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

Во вторник, 5 марта, в Белграде эвакуировали пассажиров и сотрудников местного аэропорта Никола Тесла из-за сообщений о заложенной бомбе. 23 марта истребители ВВС Румынии были вынуждены сопроводить самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщений о заложенной на борту бомбе. До этого, 11 марта, самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Из лайнера эвакуировали 209 пассажиров и членов экипажа.