Румынские истребители сопроводили самолет Москва–Стамбул из-за сообщения о бомбе

Истребители ВВС Румынии перехватили самолет Москва–Стамбул из-за предупреждения о бомбе

Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, передает РИА Новости.

Как сообщили в министерстве, самолеты ВВС Румынии перехватили и сопроводили лайнер после того, как гражданские органы управления воздушным движением получили предупреждение о заложенной бомбе на борту. Истребители сопровождали самолет в воздушном пространстве страны около получаса. Отмечается, что миссия была выполнена в условиях максимальной безопасности.

11 марта самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Из лайнера эвакуировали 209 пассажиров и членов экипажа.