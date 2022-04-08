SpaceX запустила корабль с частным экипажем к МКС

SpaceX запустила корабль Crew Dragon с частным экипажем к МКС

С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. На борту корабля находится частный экипаж, который доставят на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии Axiom-1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска.

«Это первый полностью коммерческий рейс на МКС», — сообщил представитель компании в ходе трансляции.

Ракета стартовала в 11:17 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (18:17 мск). В SpaceX отметили, что для первой ступени ракеты это пятый полет в космос, а капсула корабля Crew Dragon была на орбите два раза.

Отмечается, что туристы пробудут на орбите десять дней.

Запуск осуществили в рамках контракта между НАСА и компанией Axiom Space. В рамах соглашения компания отправит две группы космических туристов на МКС.

На борту Crew Dragon находятся бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор Марк Пати, а также израильский предприниматель Итан Стиббе.

В марте издание Popular Mechanics сообщило, что SpaceX отправит к МКС корабль Crew Dragon, получивший название Freedom. Запуск запланирован на 19 апреля.