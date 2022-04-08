Снижение ключевой ставки ЦБ в России объяснили

Аналитик Самиев связал понижение ставки ЦБ с падением влияния валютного курса на экономику

Понижение ставки Центрального банка до 17 процентов связано с ситуацией на валютном рынке последних недель и его снизившимся влиянием на экономическую ситуацию внутри страны, считает финансовый аналитик Павел Самиев. Он добавил, что снижение ставки также сделает кредитование чуть более доступным. Ситуацию с ключевой ставкой экономист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку, сообщил регулятор. Центральный банк уточнил, что с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

Кредиты и депозиты

«Снижение ставки было ожидаемым ввиду развития ситуации на валютном рынке, которое мы наблюдали в последнее время, — сказал Самиев. — По сути, у ЦБ просто не было другого выбора, поскольку сохранение запретительной ставки в 20 процентов делало невозможными все виды кредитования, и смысла в ней при тех ограничениях, которые действуют на валютном рынке, и при текущей динамике просто нет. Так что шаг вполне логичный».

Вместе с тем большинство экспертов, как отметил аналитик, ожидали более существенного понижения ставки, до 12-13 процентов, что было бы лучше с точки зрения развития экономической конъюнктуры и расширения кредитования. Он допустил, что сдержанность ЦБ связана с нежеланием резких изменений.

И все же мы уже прошли стадию шока ликвидности, куда важнее сейчас поддерживать экономическую активность. А при ставке в 17 процентов она все равно останется достаточно низкой. Дело в том, что при оценке всех рисков и параметров для большинства заемщиков ставка все равно будет превышать 20 процентов, а это крайне высокий уровень. Впрочем, это все равно лучше, чем изначальная ставка Павел Самиев экономист

Вместе с тем ставки по уже существующим трехмесячным и полугодовым депозитам, по его мнению, не изменятся: банки изначально ожидали понижения ставки ЦБ и закладывали ее в свои расчеты. Тем не менее в дальнейшем россиян ждет существенная коррекция.

«Пока шаг ЦБ не стоит расценивать как признак стабилизации на внутреннем рынке. Это только признание того, что в результате действий Банка России произошло снижение валютных параметров на инфляцию, что мы уже видим исходя из курса. ЦБ это признает и смягчает кредитно-денежную политику», — заключил Самиев.

До 20 процентов годовых ЦБ поднял ставку 28 февраля, после начала введения санкций, последовавших за началом объявленной президентом Владимиром Путиным операции на Украине. Тогда решение объяснялось возможностью увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».