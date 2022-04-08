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Диетолог предложила правило для эффективного похудения

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала худеющим соблюдать «правила тарелки»

Фото: Shutterstock

Диетолог Елена Соломатина предложила худеющим соблюдать «правило тарелки», чтобы сбросить вес. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт считает, что для эффективного похудения обед должен быть сбалансированным. «Вообще тарелка должна так располагаться: на одну сторону мы кладем овощи, а вторую половину делим еще раз пополам. На одной лежит какой-то белковый продукт, например мясо или рыба, а на другой — какой-то гарнир. Это может быть гречка или бурый рис», — объяснила она.

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Соломатина рекомендовала худеющим употреблять пищу в тушеном, запеченном или отварном виде. По ее мнению, от мяса в жареном виде лучше отказаться. Она также посоветовала в течение дня пить минимум 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Кроме того, худеющим следует обратить внимание на пятиразовое питание и не забывать про физические нагрузки.

Ранее диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь.

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Рузанна Акмалтдинова
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