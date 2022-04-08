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Студентка сделала тату в честь любви к сосискам и перестала их есть

Шотландская студентка Кейтлин Джонс сделала татуировку в честь сосисок и перестала их есть

Фото: Shutterstock

Шотландская студентка-парикмахер Кейтлин Джонс сделала тату в честь своей любви к сосисками и перестала их есть. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Сообщается, что до пандемии коронавируса девушка каждый день покупала в сети пекарен Greggs булочки с сосисками, которые стали ее любимым блюдом. По словам Джонс, она сильно расстроилась, когда заведение временно закрылось вследствие карантинных мер. После того как власти сняли ограничения, она решила сделать татуировку, посвященную этой еде. Так, в 2020 году студентка нанесла на кожу логотип пекарни.

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Некоторое время назад девушка призналась, что по-прежнему не считает выбор рисунка ошибочным. «Я не жалею о своей татуировке и часто забываю, что она у меня есть», — объяснила шотландка. В то же время героиня материала отметила, что перестала потреблять любимое блюдо. «Ничто этому не мешает, просто с меня довольно», — добавила девушка.

Ранее в апреле пользовательница сети из США с никнеймом nygf рассказала, что решила удалить с кожи рисунок, которым ее «заклеймил» тату-матер семь лет назад. Девушка заявила, что в 21 год, когда работала стриптизершей, «была глупа и стремилась жить каждый день как последний», она по предложению подруги она отправилась в тату-салон в Лагуна-Бич. В студии американка согласилась нанести на кожу вдоль уха случайный узор, поддавшись на уговоры мастера. «Я сказала ему, что хочу набить на лице кристаллы. Однако он ответил: "О нет, это будет выглядеть глупо, не делай этого. Ты должна просто довериться мне и позволить нанести выбранный мной рисунок — все выйдет замечательно"», — объяснила героиня материала.

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Алина Гостева
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