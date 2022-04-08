Российская торговля начала восстанавливать запасы продуктов

«Известия»: российский ритейл начал восстанавливать запасы сахара, гречки и макарон

Российская торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более. Речь, в частности, идет о сахаре, соли, масле, макаронах и крупах. Об этом говорится в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок. Авторы письма приводят данные ФНС за 3 апреля, согласно которым спрос на особенно востребованные месяц назад товары значительно сократился по сравнению с неделей 12–18 февраля. На этом фоне в сетях растут товарные запасы.

Как следует из письма, ритейл сформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла — на 14, гречки — на 22, муки и пшена — на 24, риса — на 26, макарон — на 34. Евтухов пояснил, что это — оперативные запасы, поставки продолжаются, в ближайшие недели они будут восстановлены до прежнего уровня.

В Минпромторге допустили, что торговые сети в скором времени на фоне снижения потребительской активности могут отказаться от практики ограничения отпуска товаров в одни руки. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подтвердил, что того ажиотажного спроса, который наблюдался в марте, сейчас не наблюдается, поскольку, вероятно, покупатели уже удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров.

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что производители уже столкнулись с кратно возросшим количеством заказов со стороны торговых сетей. Однако, предупредил он, это чревато «перегибами на местах» в попытке заполучить как можно больше товара по старым ценам, но и банкротствами производителей.

Ранее эксперты описали стратегии россиян, которых они стали придерживаться на фоне волатильности курса рубля и санкционного давления. Они провели анализ потребительского поведения россиян после введения жестких западных санкций и разделили граждан на пять групп: «аскеты», «инвесторы», «стратеги», «паникеры» и «рационалисты». Исследование также показало, что в начале апреля россияне больше тратились на продукты питания, лекарства, различные непродовольственные товары.