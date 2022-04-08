В ДНР пообещали привлечь к ответственности иностранных наемников на Украине

Глава МИД ДНР пообещала привлечь к ответственности иностранных наемников на Украине

Донецкая народная республика (ДНР) примет все меры, чтобы привлечь к ответственности иностранных граждан, незаконно участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передает ТАСС.

Она отметила, что такие иностранцы являются наемниками, и заявила, что ДНР располагает подтвержденными данными о фактах их участия в украинских подразделениях. Глава МИД пообещала, что они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством и международным правом.

«Будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы в рамках законодательства и в соответствии с международным правом эти граждане были осуждены», — подчеркнула Никонорова.

25 марта начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Сергей Рудской заявил, что на Украине наблюдается отток иностранных наемников. Он уточнил, что с подачи Киева республика «стала прибежищем» для 6595 таких иностранцев, и пригрозил им безжалостным уничтожением.