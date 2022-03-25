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Минобороны заявило об оттоке наемников с Украины

Минобороны России заявило, что за семь суток на Украину не прибыло ни одного наемника

Фото: Thomas Peter / Reuters

За семь суток на территорию Украины не прибыло ни одного иностранного наемника, кроме того, наблюдается их отток. Об этом журналистам в пятницу, 25 марта, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

«С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться», — сказал он.

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По словам Рудского, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта уничтожено около 200 и ранено более 400 боевиков. Он также отметил, что на территории Польши, Румынии и Венгрии сбежали 285 иностранных боевиков. Рудской выразил надежду, что они сбежали без «Стингеров» и «Джавелинов».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Таким образом, по слова президента РФ Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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