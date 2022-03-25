Минобороны заявило об оттоке наемников с Украины

Минобороны России заявило, что за семь суток на Украину не прибыло ни одного наемника

За семь суток на территорию Украины не прибыло ни одного иностранного наемника, кроме того, наблюдается их отток. Об этом журналистам в пятницу, 25 марта, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

«С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться», — сказал он.

По словам Рудского, только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта уничтожено около 200 и ранено более 400 боевиков. Он также отметил, что на территории Польши, Румынии и Венгрии сбежали 285 иностранных боевиков. Рудской выразил надежду, что они сбежали без «Стингеров» и «Джавелинов».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Таким образом, по слова президента РФ Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).