МВД возбудило дело в отношении гендиректора российского оборонного завода

В Петербурге гендиректора оборонного завода заподозрили в хищении на 50 миллионов рублей

В отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» Ильи Александрова и двоих его подчиненных возбудили дело. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РБК со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По сведениям издания, Александрова арестовали 3 апреля. Ему вместе с начальником управления по логистике и материально-техническому снабжению завода Александром Цыбульковым и начальником отдела сбыта Александром Степановым вменяют совершение преступления по статье 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») УК РФ.

По данным следствия, фигуранты произвели «безвозмездное отчуждение» в пользу сторонней организации воздухораспределителей, блоков охладителя воды, масла и холодильников, изготовленных «Буревестником» в рамках исполнения оборонзаказа. При этом продукция была новой и пригодной к использованию. Ущерб от их действий составил около 50 миллионов рублей.

10 января сообщалось, что в Новосибирске главу оборонного завода обвинили в афере с акциями на 593 миллиона рублей.