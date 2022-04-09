В США помешали конгрессу принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

WP: АСЗГС помешала конгрессу США принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, который позволил бы американской администрации изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет об инициативе, которую представили демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон. Проект предполагал наделение американского правительства полномочиями конфисковать имущество стоимостью более пяти миллионов, принадлежащее россиянам, в отношении которых были введены санкции.

Однако, как утверждают источники, представители организации заявили конгрессменам, что такой закон будет противоречить американскому законодательству, поскольку не позволит российским бизнесменам оспорить изъятие их имущества в американском суде. Там также отметили, что даже при одобрении в конгрессе этот закон был бы отменен органами судебной власти США.

В марте сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Так, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».