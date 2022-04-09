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В США помешали конгрессу принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

WP: АСЗГС помешала конгрессу США принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

Фото: Pixabay

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, который позволил бы американской администрации изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет об инициативе, которую представили демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон. Проект предполагал наделение американского правительства полномочиями конфисковать имущество стоимостью более пяти миллионов, принадлежащее россиянам, в отношении которых были введены санкции.

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Однако, как утверждают источники, представители организации заявили конгрессменам, что такой закон будет противоречить американскому законодательству, поскольку не позволит российским бизнесменам оспорить изъятие их имущества в американском суде. Там также отметили, что даже при одобрении в конгрессе этот закон был бы отменен органами судебной власти США.

В марте сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Так, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».

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Марина Совина
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