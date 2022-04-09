Нарколог раскрыл эффект от смешивания кофеина с алкоголем

Нарколог Брюн заявил, что смешивание кофеина с алкоголем не поможет протрезветь

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в беседе с РИА Новости рассказал, какой эффект для организма стоит ждать при смешивании кофеина с алкоголем. Он раскрыл, что подобное скрещивание напитков не поможет протрезветь и сильно навредит здоровью.

«Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия», — заявил врач.

Также он добавил, что при сочетании кофе и спиртного возрастает возможность перевозбуждения нервной системы. Из-за этого увеличивается риск смерти от остановки сердца, пояснил медик.

Ранее доктор медицинских наук, врач-профилактолог Сергей Токарев назвал неожиданные полезные свойства кофе в зернах. По его словам, этот напиток без молока и сахара поможет в профилактике болезни Паркинсона, атеросклероза и диабета второго типа.