Россиянам назвали способ продлить срок службы машины

Представитель «Авилона» Константинов призвал проходить ТО для продления срока службы авто

Директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, как сохранить автомобиль на ходу максимально долго. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Константинов назвал техосмотр (ТО) способом продлить срок службы авто и призвал проходить его регулярно. Если машина используется для частых коротких поездок продолжительностью пять-десять минут, езды по бездорожью и нередко бывает в пробках, то ей нужно уделить больше внимания. В частности, в таких ситуациях следует чаще менять масло

«То есть это следующая ситуация: водитель сел, завел двигатель, за десять минут доехал до офиса, заглушил мотор и пошел на работу. И за такой же краткий временной промежуток автомобиль используется и вечером. И только на выходных владелец совершает более длительные поездки, допустим, за город. Такой режим эксплуатации автомобиля считается напряженным», — объяснил россиянам представитель «Авилона».

Константинов также порекомендовал посещать сервис при смене времени года и при появлении таких звуков во время езды, как стук, скрип и другие. Обращение за помощью поможет предотвратить более серьезное повреждение транспортного средства.

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