Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID-19 в мире

Врач Тимаков заявил об отсутствии новых мутаций COVID-19, способных вызвать новую волну

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией. Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.

«Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет», — заявил врач.

Он отметил, что в настоящее время в стране стабильная ситуация по коронавирусу. По мнению специалиста, у россиян сформировался достаточно хороший иммунитет, способный успешно противостоять штамму XE, однако призвал своевременно вакцинироваться для того, чтобы поддерживать его в таком состоянии.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальный вариант препарата окажутся эффективными против штамма XE. По словам ученого, XE является комбинированным вариантом омикрона BA.1 и BA.2, а «Спутник», в свою очередь, показывает свою эффективность против них.