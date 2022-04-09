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Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к МКС

Crew Dragon с частным экипажем миссии Axiom-1 пристыковался к МКС

Фото: Thom Baur / Reuters

Космический корабль Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Автоматическая стыковка состоялась в 15:32 по московскому времени.

Ожидается, что три бизнесмена из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти — и бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа перейдут на МКС через полтора часа. На станции туристы проведут около восьми суток.

Агентство напоминает, что данная миссия осуществлялась в рамках сотрудничества компаний SpaceX и Axiom Space, а стоимость билета для каждого из туристов (кроме бывшего астронавта) составила 55 миллионов долларов.

Космический корабль Crew Dragon в рамках миссии Axiom-1 стартовал 8 апреля в 18:17 по московскому времени.

В марте издание Popular Mechanics сообщило, что в апреле SpaceX отправит к МКС корабль Crew Dragon, получивший название Freedom.

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Иван Потапов
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