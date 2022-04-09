Депутат Рады рассказал о планах Украины после спецоперации

Депутат Рады Наливайченко рассказал о планах Украины выслеживать российских солдат

Украина планирует выслеживать участников российской спецоперации после ее завершения, заявил депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко, пишет РИА Новости.

По словам политика, с этой целью Киев активно сотрудничает со спецслужбами США и Великобритании. Они помогают устанавливать личности участвующих в спецоперации российских солдат. Парламенту надо проголосовать за наказание российских военных, отметил Наливайченко. «Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов уничтожать, где бы они ни находились», — раскрыл планы он.

Ранее наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, на условиях анонимности рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами. По его словам, украинские солдаты казнят взятых в плен военнослужащих.