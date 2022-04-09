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Депутат Рады рассказал о планах Украины после спецоперации

Депутат Рады Наливайченко рассказал о планах Украины выслеживать российских солдат

Фото: РИА Новости

Украина планирует выслеживать участников российской спецоперации после ее завершения, заявил депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко, пишет РИА Новости.

По словам политика, с этой целью Киев активно сотрудничает со спецслужбами США и Великобритании. Они помогают устанавливать личности участвующих в спецоперации российских солдат. Парламенту надо проголосовать за наказание российских военных, отметил Наливайченко. «Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов уничтожать, где бы они ни находились», — раскрыл планы он.

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Марина Совина
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