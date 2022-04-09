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Российские миллиардеры массово захотели купить дома в Дубае

Forbes: число захотевших купить дома в Дубае российских миллиардеров выросло из-за санкций

Фото: Pixabay

Число российских миллиардеров, которые захотели купить дома в Дубае, в последнее время массово выросло на фоне новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на местных брокеров по операциям с недвижимостью, которые показывали дома представителям этих богачей.

«Мы наблюдаем интерес со стороны олигархов, не только к приобретению собственности в Дубае, но и к проживанию в Дубае», — рассказал изданию агент, который пожелал остаться неизвестным.

Также указывается, что миллиардеров, «которых переместили санкции и которым не рады на Западе», в ОАЭ привлекает гибкая визовая программа и обещанный нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.

Ранее сообщалось, что состоятельные россияне активно приобретают недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Кроме того, богачи вкладываются во вторичное жилье и загородные объекты в своей стране, в частности, в Московском регионе.

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Марина Совина
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