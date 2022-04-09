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Кандидат в президенты Франции обвинил США в срыве объединения России и Европы

Кандидат в президенты Франции Земмур обвинил США в срыве проекта объединения Европы и РФ
Эрик Земмур

Эрик Земмур. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил США в срыве проекта объединения Европы и России в конфедерацию. Такое мнение он выразил в беседе с журналом Point.

Так политик ответил на вопрос об ошибках Европы по отношению к Москве. Он напомнил, что после 21-й президент Франции Франсуа Миттеран после падения коммунизма предложил европейскую конфедерацию, в которую вошла бы Россия, однако американцы сорвали этот проект.

Также Земмур напомнил о неудачных попытках бывшего лидера страны Жака Ширака интегрировать РФ в европейские рамки, в чем, по его мнению, виноват Вашингтон. «Каждый раз США и некоторые европейские страны всегда отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала, как говорил Шарль де Голль», — заключил кандидат в президенты.

Ранее Земмур объяснил желание быть похожим на президента России Владимира Путина, сославшись на его патриотизм. Кроме того, он восхитился силой и «жесткостью» русских, напомнив о том, что они «были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона».

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Марина Совина
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