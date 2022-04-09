Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в стране

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что роста регистрируемой безработицы нет

Татьяна Голикова, вице-премьер России, заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в стране — с ее точки зрения, ситуация на рынке труда стабильна. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. На заседании она заявила, что ситуация остается по-прежнему стабильной, а рост безработицы не отмечается. Но есть заметные структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня или в режиме простоя. Вице-премьер подчеркнула, что приоритетом остается сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, введен и применяется ряд превентивных мер; при этом работа с гражданами требует особого внимания.

По ее данным, в стране сократилось число работающих удаленно. С начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Больше всего предложений от работодателей в производстве и промышленности — 710 тысяч вакансий. На втором месте строительство — 188 тысяч. Далее идут здравоохранение и транспортная сфера — 150 и 131 тысяча соответственно.

Ранее вице-премьер Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России: темпы распространения инфекции заметно снизились. Но опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется, поэтому вице-премьер призвала продолжать вакцинироваться.