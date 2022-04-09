Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с погибшими жителями Ирпени

Представитель Минобороны Конашенков сообщил о подготовке Киевом провокации в Ирпене

Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад», — заявил Конашенков. Он подчеркнул, что сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.

Затем, по его словам, в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.

Генерал-майор отметил, что постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

В марте Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокаций для давления на НАТО. По словам Игоря Конашенкова, украинские власти намерены представить нападения на дипломатические объекты США и других стран, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил». Он рассказал, что целью таких действий является повлиять на государства НАТО в отношении введения бесполетной зоны над Украиной и дополнительных поставок вооружения стране.