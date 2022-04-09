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Оценены шансы Mitsubishi остаться на российском рынке

Mitsubishi Motors останется на российском рынке, если разрешит логистические проблемы

Фото: Shutterstock

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр раскрыл россиянам шансы Mitsubishi Motors остаться на отечественном рынке. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Хайцеэр пояснил, что компания может сохранить свое место в России, если в ближайшее время решит логистические вопросы и проблемы с нехваткой комплектующих.

«И мировой автопром, и российский автобизнес, конечно, испытывают очень тяжелые проблемы. Действительно серьезная нехватка комплектующих. Дело в том, что это связано и с мировыми проблемами, и с внутренними. Если Mitsubishi нормализует через какое-то время и наладит поставку и логистику всех этих комплектующих, мне кажется, что Mitsubishi может остаться на нашем рынке. Эта приостановка не политическая, а именно по экономическим причинам», — оценил ситуацию автоэксперт.

8 апреля стало известно, что Mitsubishi Motors остановила производство в России. Причиной остановки работы назвали нехватку комплектующих и нарушение цепочки поставок в связи с введением санкций против России. Поставки прекратились в марте, но некоторое время завод работал за счет имеющихся запасов.

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Таисия Косинцева
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