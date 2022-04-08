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Mitsubishi Motors остановила производство в России

Японская компания Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Причиной остановки работы назвали нехватку комплектующих и нарушение цепочки поставок в связи с введением санкций против России. Поставки прекратились в марте, но некоторое время завод работал за счет имеющихся запасов.

На заводе в Калуге собирали Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroen С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Ранее стало известно, что французский автопроизводитель Renault приостановит свою деятельность на территории России. Работа на заводе в Москве была прекращена.

Кроме того, итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы предприятий в России. В компании уточнили, что работа заводов в России будет «постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников».

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Платон Щукин
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