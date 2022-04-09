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В России спрогнозировали эффект от введения моратория на банкротство

В GRM спрогнозировали эффект от введения моратория на банкротство

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Введенный на территории России мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов является оправданной мерой, рассказала руководитель практики банкротства консалтинговой компании GRM Ксения Хлопотова, пишет РИА Новости.

По ее словам, это позволит многим предприятиям удержаться на плаву, перестроить схему ведения бизнеса и найти способы для его продолжения. Эксперт считает, что введение практически тотального моратория на банкротство является необходимой мерой для поддержания бизнеса. Хлопотова добавила, что оно даст эффект в краткосрочной перспективе.

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По мнению специалиста, мораторий действует «в совокупности с иными последствиями». «В частности, приостанавливаются все действующие исполнительные производства по имущественным требованиям», — объяснила она. Это исключает применение мер принудительного исполнения в период действия запрета.

Эксперт затруднилась давать прогноз, последует ли после отмены моратория волна новых дел о банкротстве. По ее словам, это зависит от дальнейших мер государственной поддержки бизнеса.

С 1 апреля в России нельзя возбуждать дела о банкротстве по заявлениям кредиторов.

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Марина Совина
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