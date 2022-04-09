Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиян предупредили о новом виде мошенничества под видом инвестсоветов

Финансовый аналитик Тарасов: мошенники в соцсетях обманывают под видом инвестсоветников

Фото: Pixabay.com

Мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестиционных советников, заявил финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, они дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан. Однако россияне не могут вернуть деньги, попавшие к обманщикам через криптообменник или платежный сервис. Тарасов раскрыл подробности о работе преступной схемы. Один человек пишет пользователю в социальных сетях или мессенджерах с предложением обучить инвестициям. Если человек верит, его сводят с «профессиональным советником» по инвестициям. Его имя и должность могут быть «украдены» у легального специалиста, числящегося в реестре Банка России. При этом мошенники предоставляют «документы» о профильном образовании и повышении квалификации.

«После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов», — предупредил эксперт россиян о новом виде мошенничества. Параллельно «клиенту» предлагают оплатить страховую и пополнить кошелек, иногда в кредит, объяснил Тарасов. «Когда люди наконец понимают, что попали в капкан, они обращаются в правоохранительные органы. Однако деньги вернуть невозможно», — объяснил он.

Он напомнил, что легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. Найти их можно только в специализированных сервисах.

Ранее российские операторы сотовой связи предупредили граждан о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят или отправляют SMS из-за рубежа и просят о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Билл Клинтон рассказал о приглашении России в НАТО
Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирного населения на Украине
Российский посол заявил о нежелании Киева остановить геноцид
Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву
В Крыму захотели национализировать имущество организаторов блокады
Европа отказала Украине в немедленном членстве в ЕКА
Россиян предупредили о новом виде мошенничества под видом инвестсоветов
Внучка Маяковского захотела больше интима
В Крыму обвинили в нацизме посла Украины в Германии
Украинские военные поблагодарили россиян за спасение из сбитого Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.