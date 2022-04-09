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Создателей многомиллионного наркотрафика будут судить в Забайкалье

Члены наркобанды, организовавшей поставки героина в Забайкалье, предстанут перед судом

Фото: Shutterstock

Создателей наркобанды, которая организовала многомиллионный поток героина в Забайкальский край, будут судить — длившееся два года с лишним расследование дела завершено и передано в суд. Об этом в субботу, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, причастных к наркотрафику преступников задержали летом 2019 года. В ходе расследования стала понятна структура преступной группировки: трое жителей Читы организовали канал поставки запрещенных веществ в Забайкальский край из Иркутской области и Хабаровского края. У группировки были шесть разных подразделений, всего в них «работали» 29 человек.

Незаконный доход наркобанды составил около 21 миллиона рублей. Расследование длилось более двух лет, в уголовном деле 760 томов — это в том числе опросы более 150 свидетелей и других участников уголовного судопроизводства и более 170 различных экспертиз.

Ранее МВД ликвидировало банду, которая создала многотонный наркотрафик с Украины в Россию: преступники сбывали тонны запрещенных веществ, сделанных в соседней стране. Наркобанда функционировала с лета 2019 по весну 2021 года; уголовные дела об организации сообщества и участия в нем возбуждены в отношении 19 наркодилеров.

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Леонид Микуляк
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