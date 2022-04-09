Министр обороны Норвегии уйдет в отставку после публикации о связи со школьницей

Глава Минобороны Норвегии Эноксен покинет пост из-за романа с 18-летней школьницей

Министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен решил уйти в отставку после того, как историю о его романе с 18-летней школьницей предали огласке в СМИ. Об этом сообщает газета Verdens Gang, опубликовавшая интервью с признанием главы ведомства.

Согласно данным издания, отношения с учащейся начались у министра в 2005 году, когда у власти в стране находилось правительство красно-зеленой коалиции (2005-2013) во главе с Йенсом Столтенбергом. Девушке, у которой завязался роман с Эноксеном, тогда было 18 лет.

«Сегодня я сообщил лидеру моей партии Трюгве Слагсвольду Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стере, что я хочу уйти с поста министра обороны», — цитирует издание министра, который заявил, что сожалеет о произошедшем.

Журналисты указывают, что в их распоряжении находится множество свидетельств, подтверждающих близкие отношения между Эноксеном и девушкой — в частности, речь идет о дневниках, СМС-сообщениях и электронных письмах, а также о медицинских свидетельствах от психолога, с которым бывшая любовница министра описывала свои переживания. В записях из дневника указывается, что своего возлюбленного молодая женщина называла «сексуальным наставником». Эноксен эту информацию подтвердил.

Женщина, которой сейчас 30 лет, в беседе с Verdens Gang подчеркнула, что долго не рассказывала об отношениях, боясь недоверия и плохой репутации. Она призналась, что чувствует себя виноватой и хочет, чтобы Эноксен взял ответственность за произошедшее.