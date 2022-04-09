Россиянам рассказали о влиянии возраста на пенсию

Глава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцев

Генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина заявила, что увеличение возраста дожития — это условное понятие, которое используют для расчета размера накопительной пенсии. О влиянии возраста на пенсию она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет. Размер выплат устанавливают с помощью деления объема пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

По словам главы НПФ, увеличение продолжительности жизни россиян способствует тому, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на шесть месяцев. На 2022 год в России сохранили показатель прошлого года в 2022 года.

«Соответственно, математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться», — объяснила эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал увеличение пенсий и соцвыплат. Он подчеркнул, что рост цен в России сохраняется, поэтому в этих условиях важно поддержать граждан.