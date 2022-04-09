Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам рассказали о влиянии возраста на пенсию

Глава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцев

Фото: PIxabay

Генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина заявила, что увеличение возраста дожития — это условное понятие, которое используют для расчета размера накопительной пенсии. О влиянии возраста на пенсию она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет. Размер выплат устанавливают с помощью деления объема пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

Материалы по теме:
Поколение выживших Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Поколение выжившихРоссия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
9 ноября
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря

По словам главы НПФ, увеличение продолжительности жизни россиян способствует тому, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на шесть месяцев. На 2022 год в России сохранили показатель прошлого года в 2022 года.

«Соответственно, математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться», — объяснила эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал увеличение пенсий и соцвыплат. Он подчеркнул, что рост цен в России сохраняется, поэтому в этих условиях важно поддержать граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России
Президент Венесуэлы объяснил желание Запада «расчленить» Россию
В шотландском городе потребовали отозвать российского посла
США расширят ограничения на экспорт товаров в Россию
Пентагон прокомментировал размещение ЗРК Patriot в Словакии
Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли
Россиянам рассказали о влиянии возраста на пенсию
Бывшие супруги Мэри-Кейт Олсен и брат Саркози решили продать общий дом
Каймановы острова заморозили 7,3 миллиарда российских активов
В России предложили приостановить упрощенную выдачу виз с Евросоюзом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.