Крупная авария оставила без электричества более 100 миллионов человек в Нигерии

Arise: больше 100 млн граждан лишились энергоснабжения в Нигерии из-за вандалов

Более 100 миллионов граждан Нигерии остались без электричества в результате крупной аварии на электросетях. Как уточняет ТАСС со ссылкой на местный телеканал Arise, инцидент лишил электроснабжения порядка 117 миллионов человек.

В частности, авария затронула столицу Абуджу и крупнейший город страны Лагос.

Тем временем издание Punch со ссылкой на заявление министерства электроэнергии сообщает, что коллапс произошел по вине вандалов, «нарушивших работу опоры ЛЭП» между двумя штатами на юге страны. Власти заверили, что уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии.

ТАСС указывает, что произошедшая авария стала третьей по счету за минувший месяц. Так, 14 марта в стране электроснабжения лишились больницы, аэропорты, целый ряд частных предприятий и домов. Еще один подобный сбой был зафиксирован 15 марта.