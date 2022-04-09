Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол заявил о нежелании Киева остановить геноцид

Посол в США Антонов назвал спецоперацию РФ результатом нежелания Киева остановить геноцид
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

Российский посол назвал спецоперацию страны по защите Донбассе результатом нежелания Киева остановить геноцид.

«Спецоперация на Украине — результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств в соответствии с международными договоренностями», — заявил он.

В том же интервью Антонов заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву. Он предупредил, что подобные действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Билл Клинтон рассказал о приглашении России в НАТО
Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирного населения на Украине
Российский посол заявил о нежелании Киева остановить геноцид
Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву
В Крыму захотели национализировать имущество организаторов блокады
Европа отказала Украине в немедленном членстве в ЕКА
Россиян предупредили о новом виде мошенничества под видом инвестсоветов
Внучка Маяковского захотела больше интима
В Крыму обвинили в нацизме посла Украины в Германии
Украинские военные поблагодарили россиян за спасение из сбитого Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.