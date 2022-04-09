Российский посол заявил о нежелании Киева остановить геноцид

Посол в США Антонов назвал спецоперацию РФ результатом нежелания Киева остановить геноцид

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

Российский посол назвал спецоперацию страны по защите Донбассе результатом нежелания Киева остановить геноцид.

«Спецоперация на Украине — результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств в соответствии с международными договоренностями», — заявил он.

В том же интервью Антонов заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву. Он предупредил, что подобные действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.