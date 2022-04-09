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Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в укрытии

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в промышленной застройке

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипаж которого работал в укрытии в промышленной застройке.

«Танк был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожен беспилотником», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35 ВКС России, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

Варвара Кошечкина
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