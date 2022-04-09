В Калининграде прокомментировали возможную транспортную блокаду

Губернатор Калининграда Алиханов: новые санкции ЕС не ограничат транзит города и РФ

Губернатор Калининграда Антон Алиханов высказался о возможной транспортной блокаде города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алиханов прокомментировал пятый пакет новых санкций Евросоюза, включающий ограничений по автотранзиту через территорию ЕС. Он заявил, что меры не ограничат транзит между городом и Россией.

«Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — уточнил он.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС и запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России.

8 апреля Кремль ответил на сообщения о возможной транспортной блокаде Калининграда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока власти ЕС не приняли подобных решений, однако дискуссии об этом ведутся.

Замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко высказался о европейской блокаде Калининграда. Он выразил надежду на то, что Евросоюзу хватит здравомыслия, чтобы не прибегать к таким действиям. «Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — отметил он.