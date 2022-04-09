На Украине заявили о помощи США и Великобритании в уничтожении российских солдат

Депутат Рады Наливайченко раскрыл планы Украины убивать российских солдат

Украина планирует физически ликвидировать участников российской спецоперации после ее завершения, заявил депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Апостроф».

По словам политика, с этой целью Киев активно сотрудничает со спецслужбами США и Великобритании. Они помогают устанавливать личности участвующих в спецоперации российских солдат. По словам депутата, парламенту надо проголосовать за наказание российских военных. «Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — раскрыл планы он.

Ранее наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, на условиях анонимности рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами. По его словам, украинские солдаты казнят взятых в плен военнослужащих.