В России обвинили НАТО в поставке вооружений на Украину

Посол России в США Антонов обвинил страны НАТО в военном освоении Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину «переполнили» западным вооружением на тот момент, когда президент страны Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие. Об этом Антонов заявил в беседе с Newsweek.

Антонов обвинил НАТО в поставке вооружений на Украину и заявил, что страны вели военное освоение страны.

«Страны-члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», — отметил он.

Российский посол добавил, что смерть Минских соглашением стала следствием« националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима». По его словам, Украина сама выбрала путь быстрой милитаризации.

В том же интервью Антонов заявил о нежелании Киева остановить геноцид. Он отметил, что именно этот фактор привел к тому, что Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.