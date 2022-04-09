США сделали исключение для россиян под санкциями

РБК: Минфин США разрешил подсанкционным россиянам использовать e-mail, Zoom и Dropbox

Минфин США выпустил лицензию, позволяющую подсанкционным российским гражданами и компаниям свободно пользоваться коммуникационными веб-сервисами. Об этом сообщает РБК.

В список разрешенных сервисов вошли мессенджеры, e-mail, интернет-браузеры, социальные сети, хранилища файлов, а также платные версии таких программ, как Zoom, Dropbox. Помимо этого, россиянам позволили оплачивать веб-хостинг, регистрацию доменных имен (GoDaddy) и тому подобное. Издание уточняет, что в случае с Крымом и Ираном подобных исключений не было.

«Экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицами США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения или технологий, обеспечивающих коммуникационный обмен в интернете, таких как мгновенные сообщения, видео-конференц-связь, чаты и электронная почта, социальные сети, обмен фото, фильмов и документов, браузеры, блоги, веб-хостинг и сервисы по регистрации доменных имен, запрещенные правилами о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, разрешаются», — говорится в тексте лицензии.

Согласно материалу, лицензия не разрешает только использование долларовых корреспондентских счетов в интересах российских банков из списка CAPTA, списание средств с замороженных американских счетов Банка России или Минфина и транзакции, запрещенные указами президента США об эмбарго на импорт российских углеводородов и на экспорт в Россию долларовых банкнот и товаров роскоши.

Отмечается, что эти оговорки не распространяются на лиц и организации, которые заблокированы и внесены в список SDN. Среди них: банк ВТБ, Сбербанк, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.

Ранее в апреле директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о состоянии и перспективах рунета. По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, на сегодня в домене .RU насчитывается более пяти миллионов доменных имен, которыми управляют более двух миллионов администраторов. Домен .RU продолжает входить в десятку крупнейших доменов верхнего уровня: девятое место среди всех доменов мира (с учетом доменов с бесплатной регистрацией), пятое место среди доменов верхнего уровня с платной моделью регистрации, четвертое место среди национальных доменов.