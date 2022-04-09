В Венгрии объяснили готовность платить за российский газ рублями

В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа из России в рублях не нарушает санкции

Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.

В беседе с журналистами он указал, что у Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Венгрия, по его словам, продолжает придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. «В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — объяснил он, отметив, что венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов.

Ранее в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила готовность Венгрии платить России за газ в рублях. По словам политика, предложение российского лидера Владимира Путина перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ — это нарушение ограничений. «Если вы это делаете, платите в рублях, вы нарушаете санкции, вы обходите меры, которые мы ввели против России», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии отметила, что ведет переговоры с властями Венгрии. Она добавила, что Европа никогда не была такой сплоченной, как сейчас. «Перед каждым из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет», — оценила она готовность Венгрии платить России за газ в рублях.

Ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия начала искать технический способ по оплате российского газа с использованием рублей. О решении перевести оплату российского газа в рубли президент России Владимир Путин объявил 23 марта.