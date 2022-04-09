Президент Венесуэлы объяснил желание Запада «расчленить» Россию

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией чтобы «расчленить» ее

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что западные страны сильно желают начать войну с Россией. По его мнению, это объясняется их стремлением расчленить ее на куски для того, чтобы таким образом похоронить надежду на многополярный мир, сообщает РИА Новости.

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами на многополярный мир», — заявил венесуэльский лидер.

Он назвал объединение западными СМИ своих усилий «информационной диктатурой», которая прикладывает все возможные усилия для того, чтобы всячески оправдывать эскалацию конфликта на Украине в интересах США. По словам Мадуро, подобные действия медийной диктатуры Запада могут привести к третьей мировой войне.

Ранее стало известно, что американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который власти США решили направить в Словакию взамен ЗРК С-300, будет размещен в стране лишь на время. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Вашингтон консультируется с правительством Словакии по данному вопросу.