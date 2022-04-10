Бастрыкин велел расследовать факты жестокого обращения ВСУ с гражданскими

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение ВСУ с гражданским населением

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование фактов жестокого обращения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гражданским населением. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских военнослужащих, связанную с ложной информацией о российских военных в городе Ирпень. «Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках», — отметили в СКР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпени.