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В США рассказали об увеличении поставок газа в Европу

Салливан заявил о работе США над снижением зависимости Европы от нефти и газа из России

Фото: Shutterstock

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Америка уже увеличивает экспорт газа в Европу, чтобы снизить ее зависимость от поставок из России. Его цитату приводит телеканал ABC.

По словам Салливана, власти страны намерены продолжать давление на российскую экономику. Кроме того, они хотят лишить ее основных источников дохода от поставок нефти и газа. При этом помощник американского президента подчеркнул, что Вашингтон будет делать это с оглядкой на европейских партнеров, для которых резкое прекращение поставок энергоносителей из России будет болезненным.

По некоторым данным, к концу года российская экономика перестанет быть одной из крупнейших мировых экономик.

Москва, как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.

Виктория Кондратьева
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