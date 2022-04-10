В порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов

Экипажи двух задержанных «Азовом» судов освободили в порту Мариуполя

В порту Мариуполя освободили экипажи двух иностранных судов, захваченных батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом пишет «Интерфакс».

По данным Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), на судах находились 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины.

Народная милиция ДНР ранее рассказала о том, что бойцы «Азова» захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста» и удерживают в заложниках их экипажи. Уточняется, что речь идет об «отступающих остатках националистов». Они ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.