33-летний житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя

33-летний житель Курил стал жертвой нападения медведя, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В пресс-службе сообщили, что это случилось на острове Итуруп — мужчина в компании трех друзей выехал на природу на микроавтобусе. «Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним», — рассказали представители ведомства. Когда мужчина вышел за подмогой, он пропал. На утро его тело со следами нападения медведя обнаружили волонтеры.

В феврале сообщалось, что жительницу города Переславль-Залесский Ярославской области насмерть загрызли бродячие собаки. Ее доставили в больницу со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Спасти женщину медикам не удалось, спустя час она умерла.