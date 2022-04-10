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Житель Курил стал жертвой нападения медведя

33-летний житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

33-летний житель Курил стал жертвой нападения медведя, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В пресс-службе сообщили, что это случилось на острове Итуруп — мужчина в компании трех друзей выехал на природу на микроавтобусе. «Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним», — рассказали представители ведомства. Когда мужчина вышел за подмогой, он пропал. На утро его тело со следами нападения медведя обнаружили волонтеры.

В феврале сообщалось, что жительницу города Переславль-Залесский Ярославской области насмерть загрызли бродячие собаки. Ее доставили в больницу со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Спасти женщину медикам не удалось, спустя час она умерла.

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Марина Совина
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