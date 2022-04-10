Зеленский обсудил с премьером Канады выделение военной помощи Украине

Зеленский обсудил с премьером Канады Трюдо выделение Украине военной помощи на $400 млн

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выделение Киеву военной помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на социальные сети украинского лидера.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Трюдо за выделение одного миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) финансовой помощи, а также 500 миллионов долларов США дополнительной оборонной поддержки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine («Встать на защиту Украины») в Польше было собрано 9,1 миллиарда евро помощи украинцам. Средства будут направлены на поддержку беженцев и внутренне перемещенных лиц.

ЕК организовала акцию совместно с правительством Канады. Мероприятие состоялась 8 апреля в соцсетях. Подводя итоги акции в Канаде, премьер-министр страны заявил, что страна направит на оказание гуманитарной помощи Украине еще 100 миллионов долларов. По данным представительства ЕК в Польше, на данный момент в помощи нуждаются около 12 миллионов человек.

