Пассажир перехватила штурвал самолета и не позволила ему упасть на жилые дома

Во Франции пассажир предотвратила крушение и посадила самолет, впервые сев за штурвал

Во Франции пассажир самолета предотвратила крушение, не позволив ему упасть на жилые дома. Женщина впервые села за штурвал после того, как у 66-летнего пилота отказало сердце. Об этом пишет издание Ouest-France.

Спустя 30 минут полета в двухместном Dragonfly у пилота произошел сердечный приступ, когда они пролетали над департаментом Морбиан на северо-западе Франции. Пассажир перехватила управление и в последний момент не дала ему упасть на жилые дома — она посадила самолет в болотистой местности.

Пилот умер, с женщиной все в порядке: ее в состоянии шока доставили в больницу. Издание отмечает, что местные жители подтвердили эту информацию: «Самолет маневрировал, чтобы не врезаться в дома поблизости».

30 марта неизвестный мужчина без обуви и документов, удостоверяющих личность, угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. Его удалось перехватить. В ходе задержания мужчина передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке.